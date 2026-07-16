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16 июля 2026 в 19:21

В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком КамАЗ

ГУ МЧС: пассажирский поезд Москва-Махачкала столкнулся с КамАЗом в Дагестане

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Пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на территории Дагестана, региональное управление МЧС. По предварительным данным спасателей, в результате инцидента пострадал водитель большегруза.

По системе 112 поступило сообщение о том, что <…> произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва-Махачкала с грузовым автомобилем «Камаз». По предварительной информации, имеется один пострадавший – водитель «Камаза», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт Бабаюртовского района республики. Сообщение о происшествии появилось 16 июля.

Ранее в Московской области на 98-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегруза допустил наезд на тросовое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате удара погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

Между тем под Великим Новгородом 15-летний мотоциклист и его 18-летняя пассажирка попали в аварию. Они врезались в «Жигули». Молодых людей госпитализировали.

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