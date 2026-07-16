В Пестово юный мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после ДТП

В Пестово юный мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после ДТП

В Пестово под Великом Новгородом произошла авария с участием 15-летнего мотоциклиста, передает «МК в Новгороде» со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД РФ по Новгородской области. В результате аварии водитель и его 18-летняя пассажирка оказались в больнице.

Как пишет издание, ДТП произошло по улице Красных Зорь вечером 15 июля. Молодой человек не уследил за дистанцией, из-за чего врезался в двигавшийся перед мотоциклом автомобиль «Жигули».

Водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. Оба были доставлены приемное отделение Боровичской центральной районной больницы.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, сбившего на питбайке сотрудника полиции. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, юношу подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, утром 14 июля несовершеннолетний выехал на мотокроссовом байке на автомобильную дорогу в нарушение ПДД.