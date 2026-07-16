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16 июля 2026 в 11:07

СК возбудил дело против подростка, переехавшего полицейского на питбайке

В Казани возбудили уголовное дело против сбившего полицейского подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Казани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, сбившего на питбайке сотрудника полиции, сообщили Lenta.ru в региональном управлении Следственного комитета России. Юношу подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, утром 14 июля несовершеннолетний выехал на мотокроссовом байке на автомобильную дорогу в нарушение ПДД. На одном из городских перекрестков инспекторы ГИБДД попытались его остановить, однако тот проигнорировал требования. Пытаясь скрыться от преследования, питбайкер влетел в полицейского. Пострадавшего сотрудника госпитализировали.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летний водитель питбайка получил тяжелые травмы после столкновения с автомобилем Jaguar, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Подростка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

До этого петербургские врачи начали борьбу за жизнь 17-летнего подростка, который получил ожоги почти всей поверхности тела после аварии на питбайке в Новгородской области. Юношу с ожога и множественными травмами сначала доставили в больницу Старой Руссы, а затем перевели в специализированную клинику.

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