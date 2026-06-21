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21 июня 2026 в 14:20

Врачи борются за жизнь подростка после чудовищного ДТП на питбайке

Петербургские врачи спасают подростка с ожогом на все тело после ДТП на питбайке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета борются за жизнь 17-летнего водителя питбайка, получившего ожоги почти 100% тела, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Несовершеннолетний пострадал в результате ДТП в Новгородской области 20 июня.

Пострадавшего юношу сначала доставили в Старорусскую ЦРБ, но затем перевели в специализированную клинику Петербурга. Сейчас пациент находится в реанимации с глубокими ожогами третьей и четвертой степени, открытой черепно-мозговой травмой и переломо-вывихом бедра. Специалисты оценивают его текущее состояние как крайне тяжелое, но сохраняют поводы для осторожного оптимизма.

Согласно данным следствия, юноша ехал на питбайке вместе со своей 16-летней пассажиркой в районе населенного пункта Буреги. Во время движения молодой человек совершил опасный маневр и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После этого питбайк загорелся.

По факту ДТП местная прокуратура организовала проверку. Ведомство детально оценит качество дорожного покрытия на участке, а также выяснит все обстоятельства передачи транспортного средства несовершеннолетнему лицу.

До этого в Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле. Пресс-служба Госавтоинспекции города проинформировала, что в результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы.

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