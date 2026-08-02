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02 августа 2026 в 17:30

Мужчина получил осколочные ранения всего тела после атаки ВСУ

Мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на слободу Белая в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. У пострадавшего диагностированы осколочные травмы.

Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела, — отметил Хинштейн.

Мужчине оказана первая медицинская помощь. Пострадавшего также госпитализировали в Курскую областную больницу.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что трое жителей Белгородской области погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие. Еще трое получили ранения.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
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