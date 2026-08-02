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02 августа 2026 в 17:44

Прокуратура начала проверку из-за снятия 24 пассажиров с рейса в Египет

Прокуратура начала проверку после скандала с овербукингом на рейсе Air Cairo

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала масштабную проверку после того, как 24 туриста были сняты с рейса в Шарм-эль-Шейх, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Инцидент произошел в ночь на воскресенье во время посадки на международный рейс авиакомпании Air Cairo. Двум из оставшихся в аэропорту клиентов перевозчик отказался вернуть багаж, их чемоданы улетели в Египет без хозяев.

Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа, — сказали в ведомстве.

В рамках надзорных мероприятий специалисты дадут правовую оценку действиям представителей авиакомпании и наземных служб аэровокзала. Особое внимание прокуроры уделят соблюдению прав граждан на получение своевременных и качественных услуг.

Ранее эксперты туриндустрии отметили растущий спрос на отдых в премиальном сегменте в Египте и Турции. Путешественников привлекает не только традиционный пляжный сервис, но и альтернативные люксовые форматы. При этом стоимость двухнедельного тура на семейную компанию в пятизвездочном отеле достигла в среднем 1,5 млн рублей.

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