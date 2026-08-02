Евросоюз пошел на радикальные меры из-за обилия ИИ-контента

Европейский союз утвердил требования об обязательной маркировке профессионального контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, сообщает телеканал Euronews. Компаниям предписано уведомлять пользователей о взаимодействии с чат-ботами и снабжать нейросетевые материалы специальными водяными знаками.

Согласно новым правилам, любые изображения, тексты и иные материалы, сгенерированные алгоритмами, должны содержать видимые метки, указывающие на их происхождение. Кроме того, разработчиков обязали предупреждать аудиторию о применении технологий распознавания эмоций, биометрической классификации и создания дипфейков.

Особые требования также затронули публикации по общественно значимым темам, которые создаются алгоритмами без участия редакторов. При этом регламент не распространяется на использование нейросетей в личных целях, а также на художественные, сатирические и вымышленные произведения. Все попадающие под требования продукты следует привести в соответствие с новыми нормами до 2 декабря.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что мировые расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта могут достичь $7 трлн долларов (556,25 трлн рублей) к 2030 году. Эксперты опасаются, что схлопывание финансового пузыря нанесет серьезный удар по всей банковской системе, несмотря на ее текущую устойчивость.