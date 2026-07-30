Медведев раскрыл, чем надо заняться России после победы над Украиной Медведев: Россия должна перевести военные технологии в гражданские после победы

России стоит провести конверсию военных технологий в гражданские после победы в конфликте на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече руководства «Единой России» с участниками молодежного палаточного форума «Гвардейск». По его словам, которые приводит ТАСС, властям придется перенаправить поток специалистов из одной сферы в другую.

Когда закончится конфликт [на Украине], — а он безусловно закончится, и закончится нашей победой — нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора (военного — NEWS.ru) в другой (гражданский — NEWS.ru) и проводить диверсификацию, — сказал Медведев.

Ранее зампред российского Совбеза раскрыл, что сейчас между гражданскими и военными предприятиями происходит жесткая конкуренция за ИТ-специалистов. По его словам, чаще всего их переманивают деньгами. Председатель «ЕР» добавил, что айтишников могут привлечь в «оборонку», если их работа не будет попадать под гриф секретности.