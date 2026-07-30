Медведев указал на жесткую конкуренцию за IT-специалистов

Между гражданскими и оборонными предприятиями происходит жесткая конкуренция за IT-специалистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума «Гвардейск». По его словам, которые приводит РИА Новости, айтишников могут привлечь в «оборонку», только если их работа не попадает под гриф секретности.

Конкуренция за IT-специалистов между гражданскими предприятиями, сугубо гражданскими, таких сейчас не очень много, и «оборонкой» довольно жесткая. И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, потом на фронт, — выразил мнение зампред Совбеза.

Ранее Медведеву на мероприятии представили сбитый беспилотник ВСУ. Политик осмотрел его части крыла, корпус аппарата, двигатель и другие элементы конструкции. Ему также объяснили, что фрагменты БПЛА используют, чтобы знакомить студентов с технологиями противника.