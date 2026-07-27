Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:16

Песков рассказал, почему бороться с фейками все сложнее

Песков заявил, что технологии обнаружения фейков всегда отстают на шаг

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Борьба с фейковыми новостями будет становиться все сложнее из-за роста их технологичности и разрушительного воздействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. Он подчеркнул, что средства обнаружения подделок всегда будут отставать в развитии от самих фейков.

По фейкам — наверное, я вас расстрою. Они становятся более технологичными, более разрушительными по своему информационному воздействию. Я, например, пришел к выводу, что бороться с фейками будет все тяжелее и тяжелее. <...> Это всегда будет отставание на один шаг, — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что по мере развития технологий создания ложной информации неизбежно будут появляться и инструменты для ее детекции. Однако этот процесс носит реактивный характер, что создает постоянный разрыв между возникновением новых видов манипуляций и методами противодействия им.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что жители Украины стали жертвами жесткой идеологической обработки. По его оценке, этот процесс активизировался после событий 2014 года, которые в Москве расценивают как инспирированный извне государственный переворот.

Россия
Власть
Дмитрий Песков
фейки
информационные технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ
В МИД России рассказали, чем оборачивается помощь Запада Украине
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.