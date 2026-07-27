Песков рассказал, почему бороться с фейками все сложнее Песков заявил, что технологии обнаружения фейков всегда отстают на шаг

Борьба с фейковыми новостями будет становиться все сложнее из-за роста их технологичности и разрушительного воздействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. Он подчеркнул, что средства обнаружения подделок всегда будут отставать в развитии от самих фейков.

По фейкам — наверное, я вас расстрою. Они становятся более технологичными, более разрушительными по своему информационному воздействию. Я, например, пришел к выводу, что бороться с фейками будет все тяжелее и тяжелее. <...> Это всегда будет отставание на один шаг, — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что по мере развития технологий создания ложной информации неизбежно будут появляться и инструменты для ее детекции. Однако этот процесс носит реактивный характер, что создает постоянный разрыв между возникновением новых видов манипуляций и методами противодействия им.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что жители Украины стали жертвами жесткой идеологической обработки. По его оценке, этот процесс активизировался после событий 2014 года, которые в Москве расценивают как инспирированный извне государственный переворот.