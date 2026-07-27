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27 июля 2026 в 19:11

Песков назвал украинцев жертвами промывания мозгов

Песков: украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Трансляция выступления представителя Кремля проходит на странице форума во «ВКонтакте». Он отметил, что этот процесс начал активно развиваться после событий 2014 года, тогда государственно-политический переворот в стране был инспирирован извне.

Украинский народ стал жертвой промывания мозгов, страшного промывания мозгов, — констатировал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил вечную борьбу РФ в информационном поле. С его слов, стране всегда придется противодействовать позициям многих государств. Часть из них не любят Россию из-за ее силы, величины или самостоятельности. Он считает, что информационная война скорее всего никогда не закончится.

Ранее президент страны Владимир Путин назвал информационную войну одним из самых опасных оружий. Он сравнил попытки влиять на общественное мнение с методами Йозефа Геббельса. Лидер России отметил, что государство должно своевременно реагировать на подобные действия.

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