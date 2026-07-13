Путин рассказал о самом опасном современном оружии

Попытки противника влиять на общественное мнение являются современным оружием, заявил президент России Владимир Путин, сравнив их с методами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. По словам главы государства, Россия должна своевременно реагировать на подобные действия, передает пресс-служба Кремля.

То, что вы говорите, — эта попытка повлиять на умы — это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», — подчеркнул политик.

Путин сделал это заявление во время посещения форума «Все для Победы!», где ознакомился с выставкой, посвященной основным направлениям работы Народного фронта. Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в беседе с президентом отметила, что сейчас идет активная фаза информационной войны.

Путин заявил, что информационное оружие постоянно совершенствуется на новом технологическом уровне. По его словам, если не реагировать на подобные угрозы профессионально и своевременно, последствия для России могут оказаться очень серьезными.

Ранее Путин заявил, что сила россиян заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. По словам главы государства, именно это качество позволяет стране двигаться только вперёд.