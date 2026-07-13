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13 июля 2026 в 19:26

Путин рассказал о самом опасном современном оружии

Путин предупредил об опасности информационного оружия

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Фото: Артем Геодакян/РИА Новости
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Попытки противника влиять на общественное мнение являются современным оружием, заявил президент России Владимир Путин, сравнив их с методами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. По словам главы государства, Россия должна своевременно реагировать на подобные действия, передает пресс-служба Кремля.

То, что вы говорите, — эта попытка повлиять на умы — это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», — подчеркнул политик.

Путин сделал это заявление во время посещения форума «Все для Победы!», где ознакомился с выставкой, посвященной основным направлениям работы Народного фронта. Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в беседе с президентом отметила, что сейчас идет активная фаза информационной войны.

Путин заявил, что информационное оружие постоянно совершенствуется на новом технологическом уровне. По его словам, если не реагировать на подобные угрозы профессионально и своевременно, последствия для России могут оказаться очень серьезными.

Ранее Путин заявил, что сила россиян заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. По словам главы государства, именно это качество позволяет стране двигаться только вперёд.

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