Власти раскрыли масштаб атаки на соседствующий с Москвой регион

В ночь на 5 августа над 11 муниципальными округами Калужской области силами ПВО сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, уточнил глава региона.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, — заявил Шапша.

Ранее пресс-служба регионального оперштаба сообщила, что в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей. Один из мужчин получил осколочное ранение при ударе по автомобилю в Шебекино, после чего его доставили в ЦРБ. В поселке Маслова Пристань при атаке на коммерческий объект был ранен еще один мужчина.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ атаковали больницу в Донецке беспилотником Hornet. В результате удара несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. По имеющейся информации, беспилотник залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Взрыв повредил фасад здания, одну из несущих стен и остекление.