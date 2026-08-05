Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат Задержанный при попытке поджога военкомата в Калужской области во всем сознался

Житель Калужской области, задержанный за подготовку поджога военкомата по заданию украинских спецслужб, сознался в содеянном, передает пресс-служба ФСБ. Он сообщил, что согласился сотрудничать с Киевом ради денег. 22-летний фигурант пояснил, что познакомился с неким Игорем, общался с ним около года, а затем тот раскрыл свою принадлежность к СБУ и предложил заработок, на что молодой человек согласился.

В Telegram-канале я познакомился с человеком по имени Игорь. С ним мы общались примерно год. После чего Игорь представился СБУшником и предложил мне заработать денег, на что я дал согласие, — заявил задержанный.

На первом этапе куратор поручил ему нанести четыре надписи дискредитирующего характера в отношении России, а затем поставил новую задачу — поджечь военкомат, пообещав оплату. Собеседник прислал инструкцию по изготовлению зажигательной смеси, и задержанный подготовил все необходимое, однако совершить поджог не успел, так как его остановили сотрудники ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Калужской области 22-летнего россиянина задержали при попытке поджога военного комиссариата по заданию СБУ. Рри обыске у молодого человека изъяли канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.