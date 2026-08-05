Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте

Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте РИА Новости: бойцы ВС РФ использовали оставленные ВСУ радиостанции для разведки

Бойцы ВС России при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции для прослушивания переговоров противника, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров. Полученная из этих разговоров информация позволила российским военнослужащим узнать о расположении украинских частей.

Когда занимали позиции противника, находили оставленные радиостанции. До того как их отключали или блокировали, мы могли прослушивать переговоры, — рассказал Скляров.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные продолжали продвигаться вперед на Харьковском направлении. Бойцы подразделения группировки войск «Север» проводили операцию, вынуждая украинские подразделения отступать от государственной границы РФ.

До этого операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и склад материальных средств ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении. Успешная боевая работа проводилась в рамках поддержки продвижения российских мотострелковых подразделений.