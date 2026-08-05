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05 августа 2026 в 11:35

Семенович объяснила, почему не будет баллотироваться в Госдуму

Семенович заявила, что не будет выдвигаться в Госдуму из-за занятости

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица и общественный деятель Анна Семенович в интервью NEWS.ru заявила, что не сможет представлять партию на выборах в Госдуму в 2026 году из-за занятости. По словам артистки, пока она не готова отказаться от творческой деятельности и полностью погрузиться в политику. Однако в будущем она не исключает такого исхода событий.

В этот раз у меня не получится представлять партию на выборах, потому что у меня очень плотный график. Я просто не могу успеть все — и петь, и работать ведущей на «Русском Радио», и еще быть кандидатом от партии. Хотя она мне безумно импонирует. Жизнь в любой момент может поменяться, — высказалась Семенович.

Актер Дмитрий Дюжев столкнулся с критикой после попытки выдвижения в Госдуму — многие посчитали это пиаром. Семенович поддержала артиста и посоветовала ему не реагировать на хейт.

Я знакома с Дмитрием. Хочу сказать, что хейтеры есть всегда, на них не нужно тратить время, — резюмировала она.

Ранее Семенович призвала россиянок уходить от мужчин-абьюзеров и не терпеть унижение. Для этого, по мнению артистки, женщины должны самостоятельно зарабатывать. Наличие собственных денег придаст уверенности девушкам, оказавшимся в непростой ситуации, заверила Семенович.

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Наталия Петренко
Н. Петренко
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