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05 августа 2026 в 12:31

Адвокат предостерег от фотосессий на железных дорогах

Адвокат Параскевов: за селфи на железной дороге предусмотрена ответственность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За селфи, сделанное на железной дороге, крыше или подножке поезда, предусмотрена административная ответственность, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Никос Параскевов. Он напомнил, что ж/д пути — зона повышенной опасности, и в погоне за контентом люди рискуют своей жизнью.

Все действия, создающие угрозу безопасности движения на железной дороге, такие как оставление или сбрасывание предметов (например, чемоданов) на пути, повреждение рельсов, светофоров и т.п., могут привести к нарушению графика движения поездов. Если при создании фотографий [на ж/д путях] на поезд было нанесено граффити, это также считается нарушением, — отметил Параскевов.

Он подчеркнул, что фотографироваться запрещено как на самих путях, так и на пешеходном переходе или железнодорожном переезде при запрещающем сигнале светофора. Кроме того, к нарушениям относятся прыжки на железнодорожную дорогу.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что до 1000 человек ежегодно погибает при занятиях зацепингом. По ее словам, летом подростки особенно часто лезут на электрички. Эксперт объяснила, что во время каникул контроля со стороны родителей становится меньше, а свободного времени — больше.

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