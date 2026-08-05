Автоэксперт ответил, как изменятся продажи автомобилей в России Автоэксперт Кадаков: к концу 2026 года продажи автомобилей в РФ снизятся

К концу 2026 года в России снизятся продажи новых автомобилей, рассказал KP.RU автоэксперт Максим Кадаков. Он отметил, что рост в начале года лишь компенсировал падение рынка в 2025 году. Автоэксперт подчеркнул, что высокие цены на автомобили и большие проценты по кредитам способствуют снижению спроса.

Думаю, в дальнейшем рынок начнет снижаться относительно показателей прошлого года. И по итогу мы получим плюс-минус те же 1,3 млн автомобилей, которые были проданы в 2025-м, — рассказал Кадаков.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что популярность электрокаров и гибридов выросла из-за топливного кризиса. Он отметил, что со временем такие машины займут до трети рынка и до трети автопарка.