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04 августа 2026 в 15:58

Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров

Автоэксперт Попов: популярность электрокаров выросла из-за топливного кризиса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Популярность электрокаров и гибридов выросла из-за топливного кризиса, рассказал «Ридусу» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что в будущем рост продолжится.

Топливный кризис заметно увеличил популярность гибридов и электромобилей. Однако он проявился лишь летом, так что часть увеличения интереса к ним объяснима новизной технологии и другими достоинствами, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что со временем такие машины займут до трети рынка и до трети автопарка. По его словам, сейчас рынок нестабилен из-за недоступности качественных зарубежных моделей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что электромобили не меньше вредят экологии, чем обычные машины. Он отметил, что владение электрокарами в России — прерогатива обеспеченных людей.

Общество
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топливо
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