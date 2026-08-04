Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров

Популярность электрокаров и гибридов выросла из-за топливного кризиса, рассказал «Ридусу» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что в будущем рост продолжится.

Топливный кризис заметно увеличил популярность гибридов и электромобилей. Однако он проявился лишь летом, так что часть увеличения интереса к ним объяснима новизной технологии и другими достоинствами, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что со временем такие машины займут до трети рынка и до трети автопарка. По его словам, сейчас рынок нестабилен из-за недоступности качественных зарубежных моделей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что электромобили не меньше вредят экологии, чем обычные машины. Он отметил, что владение электрокарами в России — прерогатива обеспеченных людей.