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04 августа 2026 в 16:42

Появились подробности избиения семилетнего школьника в компьютерном клубе

МВД проверяет факт избиения семилетнего мальчика в компьютерном клубе в Адыгее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Региональное управление МВД по Адыгее проводит проверку по факту избиения семилетнего мальчика в компьютерном клубе, сообщило ведомство на платформе МАКС. Согласно данным полиции, на ребенка напал 19-летний посетитель. Личность нападавшего установили.

Участники инцидента установлены, проводится сбор необходимых материалов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнило ведомство.

Telegram-канал «112» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка Жанну уточнил, что инцидент произошел 2 августа. Когда ребенок покупал чипсы, к нему подошел совершеннолетний посетитель, схватил его за горло и приподнял. После того как школьник вырвался и вернулся к компьютеру, нападавший продолжил преследование, вывел его на улицу и нанес побои.

О случившемся женщине сообщила очевидица, после чего родители мальчика срочно приехали на место. Мать ребенка отметила, что присутствовавшие там другие молодые люди пытались спровоцировать ее бывшего мужа на конфликт, а сам нападавший спрашивал, зачем семья собирается обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Туве правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который ночью ворвался в детский лагерь на озере Чагытай и причинил вред несовершеннолетним. Сотрудники учреждения самостоятельно скрутили нападавшего и передали его полиции, а пострадавшим детям была оперативно оказана медицинская помощь.

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