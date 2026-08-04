Появились подробности избиения семилетнего школьника в компьютерном клубе

Региональное управление МВД по Адыгее проводит проверку по факту избиения семилетнего мальчика в компьютерном клубе, сообщило ведомство на платформе МАКС. Согласно данным полиции, на ребенка напал 19-летний посетитель. Личность нападавшего установили.

Участники инцидента установлены, проводится сбор необходимых материалов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнило ведомство.

Telegram-канал «112» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка Жанну уточнил, что инцидент произошел 2 августа. Когда ребенок покупал чипсы, к нему подошел совершеннолетний посетитель, схватил его за горло и приподнял. После того как школьник вырвался и вернулся к компьютеру, нападавший продолжил преследование, вывел его на улицу и нанес побои.

О случившемся женщине сообщила очевидица, после чего родители мальчика срочно приехали на место. Мать ребенка отметила, что присутствовавшие там другие молодые люди пытались спровоцировать ее бывшего мужа на конфликт, а сам нападавший спрашивал, зачем семья собирается обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Туве правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который ночью ворвался в детский лагерь на озере Чагытай и причинил вред несовершеннолетним. Сотрудники учреждения самостоятельно скрутили нападавшего и передали его полиции, а пострадавшим детям была оперативно оказана медицинская помощь.