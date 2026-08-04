Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда

Мода на худобу диктует тренд на скинни-джинсы, заявил NEWS.ru стилист Алексей Сухарев. По его словам, разные бренды не первый сезон намекают на возвращение забытой тенденции.

Скинни-джинсы проживают новую волну своей популярности не первый сезон. Это связано с трендом на худобу, модой на различные препараты и средства для похудения, а также желанием демонстрировать если не тела, то хотя бы его контуров. Глядя на последние коллекции, например, бренда Prada, который всегда является одним из основных трендсеттеров, мы видим максимально прилегающий силуэт скинни как в брюках, так и в верхней части тела, — сказал Сухарев.

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