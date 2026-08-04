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04 августа 2026 в 17:37

Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда

Стилист Сухарев: мода на худобу возвращает тренд на скинни-джинсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мода на худобу диктует тренд на скинни-джинсы, заявил NEWS.ru стилист Алексей Сухарев. По его словам, разные бренды не первый сезон намекают на возвращение забытой тенденции.

Скинни-джинсы проживают новую волну своей популярности не первый сезон. Это связано с трендом на худобу, модой на различные препараты и средства для похудения, а также желанием демонстрировать если не тела, то хотя бы его контуров. Глядя на последние коллекции, например, бренда Prada, который всегда является одним из основных трендсеттеров, мы видим максимально прилегающий силуэт скинни как в брюках, так и в верхней части тела, — сказал Сухарев.

Ранее звездный стилист Екатерина Журавлева в беседе поддержала шведскую модель, «ангела» Victoria’s Secret Эльзу Хоск. Манекенщица столкнулась с негативом в Сети после участия в рекламной кампании одного из российских обувных брендов.

До этого психолог Екатерина Трофимова рассказала, что тренд на осознанное потребление является следствием потребительского выгорания. Она отметила, что люди испытывают экономическую усталость от погони за брендами.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
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