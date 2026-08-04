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04 августа 2026 в 16:51

Психолог назвала причины перехода на осознанное потребление

Психолог Трофимова: осознанное потребление является следствием выгорания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тренд на осознанное потребление является следствием потребительского выгорания, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Трофимова. Она отметила, что люди испытывают экономическую усталость от погони за брендами.

Кроме того, у некоторых образовались склады вещей, которые перестали радовать, оказались ненужными, но требуют места для хранения и затрат сил на поддержание в нормальном состоянии. Все это отнимает огромное количество сил, энергии и денег. В итоге быстрый дофамин получен, а долгосрочной радости или удовлетворения не осталось. Потребительское выгорание приводит к тому, что многие теряют интерес к приобретению, осознавая пустоту трат, — рассказала Трофимова.

Психолог подчеркнула, что осознанный минимализм может делать людей счастливее в случае, если это добровольный выбор, а не вынужденная экономия. По ее словам, если человек из-за нехватки денег маскирует трудности под осознанный минимализм, это может привести к потере мотивации и апатии.

Ранее финансист Елена Хлебникова рассказала, что концепция «бережливого шика» привлекает людей из-за разумного потребления. Она отметила, что в этом движении сочетаются финансовая грамотность и мода — покупка одежды часто совершается в секонд-хендах или комиссионных магазинах.

Общество
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выгорание
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