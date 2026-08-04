Психолог назвала причины перехода на осознанное потребление

Тренд на осознанное потребление является следствием потребительского выгорания, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Трофимова. Она отметила, что люди испытывают экономическую усталость от погони за брендами.

Кроме того, у некоторых образовались склады вещей, которые перестали радовать, оказались ненужными, но требуют места для хранения и затрат сил на поддержание в нормальном состоянии. Все это отнимает огромное количество сил, энергии и денег. В итоге быстрый дофамин получен, а долгосрочной радости или удовлетворения не осталось. Потребительское выгорание приводит к тому, что многие теряют интерес к приобретению, осознавая пустоту трат, — рассказала Трофимова.

Психолог подчеркнула, что осознанный минимализм может делать людей счастливее в случае, если это добровольный выбор, а не вынужденная экономия. По ее словам, если человек из-за нехватки денег маскирует трудности под осознанный минимализм, это может привести к потере мотивации и апатии.

Ранее финансист Елена Хлебникова рассказала, что концепция «бережливого шика» привлекает людей из-за разумного потребления. Она отметила, что в этом движении сочетаются финансовая грамотность и мода — покупка одежды часто совершается в секонд-хендах или комиссионных магазинах.