Психолог объяснила, почему все девушки Гуфа могли терпеть его абьюз

Бывшие девушки рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) могли терпеть абьюз в отношениях из-за иллюзии «особой миссии», заявила NEWS.ru психолог-сексолог Александра Миллер. По ее словам, рядом с таким мужчиной девушка занимает позицию «спасателя».

Нахождение в отношениях с Гуфом может быть иллюзией «особой миссии». В такие отношения вступают не вопреки «красным флагам», а из-за них. Рядом с таким мужчиной девушка занимает позицию «спасателя». Его уязвимость создает мощную иллюзию близости. Ей кажется: «Если я пойму его боль, я вылечу его. Он агрессивен, потому что ранен, а моя любовь — единственное лекарство», — сказала Миллер.

Она отметила, что для девушек с тревожным типом привязанности спокойствие равно смерти эмоций. По словам психолога, такой мужчина дает адреналиновую зависимость.

Этот цикл «Напряжение — Взрыв — Примирение» действует как наркотик. Агрессия и скандальность в подсознании многих девушек ассоциируются с силой и способностью защитить от внешнего мира. Даже когда эта злость направляется на нее, она ищет оправдание. Ред-флаги списываются на «сложную судьбу гения», — добавила Миллер.

По ее словам, несмотря на то, что у девушек есть «слепые зоны», ответственность за нездоровое отношение лежит исключительно на абьюзере. Психолог добавила, что девушек привлекает не сам факт страданий, а «потенциал», который они видят в таком мужчине.

Расставание спустя три года — это часто не конец любви, а конец иллюзии, что она сможет его изменить. Мы выбираем тех, кто отражает наше внутреннее состояние. Если девушка выбирает хаос, значит, внутри нее самой есть непрожитая боль, которую она пытается вылечить через другого, — заключила Миллер.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что она не обязана восстанавливать отношения с исполнительницей Люсей Чеботиной. Так знаменитость отреагировала на слова последней о том, что она всячески игнорирует попытки молодой коллеги возобновить общение.