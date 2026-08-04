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04 августа 2026 в 17:28

Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан

Путин подписал закон об ограничениях для скрывающихся за границей россиян

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Президент России Владимир Путин подписал законодательные акты, устанавливающие новые ограничения для граждан, скрывающихся от наказания за рубежом, документ опубликовали на сайте правовых актов. Решения о применении данных мер в отношении конкретных лиц будет принимать Министерство юстиции.

В соответствии с новыми нормами, таким гражданам будет запрещено регистрировать предпринимательскую деятельность, а также совершать любые юридически значимые сделки с объектами недвижимости. Помимо этого, закон наделяет ведомства правом на заморозку банковских счетов и арест имущества лиц, уклоняющихся от ответственности.

Дополнительные санкции затронут и повседневную жизнь нарушителей. Им могут ограничить право на управление транспортными средствами и постановку автомобилей на учет. Также этим лицам будут отказывать в выдаче кредитов и займов, предоставлении электронных государственных услуг, оформлении лицензий и аккредитаций.

Ограничения затронут граждан, осужденных или привлеченных к ответственности за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии и призывы к санкциям. МВД должно официально подтвердить факт нахождения такого лица за рубежом и его уклонение от наказания.

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