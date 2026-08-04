Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан Путин подписал закон об ограничениях для скрывающихся за границей россиян

Президент России Владимир Путин подписал законодательные акты, устанавливающие новые ограничения для граждан, скрывающихся от наказания за рубежом, документ опубликовали на сайте правовых актов. Решения о применении данных мер в отношении конкретных лиц будет принимать Министерство юстиции.

В соответствии с новыми нормами, таким гражданам будет запрещено регистрировать предпринимательскую деятельность, а также совершать любые юридически значимые сделки с объектами недвижимости. Помимо этого, закон наделяет ведомства правом на заморозку банковских счетов и арест имущества лиц, уклоняющихся от ответственности.

Дополнительные санкции затронут и повседневную жизнь нарушителей. Им могут ограничить право на управление транспортными средствами и постановку автомобилей на учет. Также этим лицам будут отказывать в выдаче кредитов и займов, предоставлении электронных государственных услуг, оформлении лицензий и аккредитаций.

Ограничения затронут граждан, осужденных или привлеченных к ответственности за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии и призывы к санкциям. МВД должно официально подтвердить факт нахождения такого лица за рубежом и его уклонение от наказания.