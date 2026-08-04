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04 августа 2026 в 17:52

Пересильд раскрыла, кого поблагодарила за Дмитриенко

Актриса Пересильд поблагодарила Бога за своего избранника Дмитриенко

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Актриса Анна Пересильд в своих соцсетях поблагодарила Бога за ее избранника певца Ваню Дмитриенко. Так она прокомментировала прошедший 2 августа концерт музыканта на Большой спортивной арене «Лужники».

Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня. 2 августа ты сотворил историю. Я наблюдала за тем, как ты творил, как ты трепетно все это создавал для того, чтобы случилась эта невероятная любовь на сцене и в зале. Я знаю, что благодаря тебе в тот день у многих людей перевернулись жизни, они что-то поняли, они услышали тебя! Это победа! — написала актриса.

Она также призналась, что соврала о том, что ей в детстве в честь нее сочиняли стихи. По ее словам, теперь она может по-настоящему проживать и чувствовать все через музыку Дмитриенко. Пересильд также сообщила, что принимала участие в создании костюмов к концерту певца.

Ранее Дмитриенко стал самым молодым артистом, который дал сольный концерт в «Лужниках». На момент выступления ему было 20 лет, девять месяцев и восемь дней.

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