Мигрантам с судимостью запретили жить в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с судимостью получать гражданство, временное проживание или вид на жительство в стране. Отказ в выдаче этих документов не зависит от тяжести преступления, закон размещен на сайте опубликования правовых актов.

При подаче заявления на РВП или ВНЖ иностранцы старше 14 лет обязаны предоставить справку об отсутствии судимости или документ, содержащий информацию о вынесенном приговоре. Справка должна быть выдана компетентными органами не менее чем за три месяца до подачи заявления.

От этой обязанности освобождаются дети до 14 лет и военнослужащие, проходящие службу по контракту в ВС РФ. Также новые нормы не распространяются на иностранцев, признанных беженцами и лица, получившие политубежище в России.

Ранее Путин утвердил закон, требующий от иностранных работников обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если иностранец работает в нескольких субъектах РФ, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение еще одного закона, связанного с миграционной политикой. По нему в стране не смогут проживать иностранцы с непогашенной или неснятой судимостью.