Путин ужесточил требования к доходам трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, требующий от иностранных работников обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Если иностранец работает в нескольких субъектах РФ, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.

Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые службы будут передавать в МВД информацию о поступлениях за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а социальный фонд России — данные о их деятельности. Если доход мигранта окажется ниже установленного порога, его трудовой договор будет считаться расторгнутым. Кроме того, срок пребывания в стране будет сокращен.

До этого депутаты Государственной думы приняли поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, по которым мигрантов могут выдворить из страны за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека. Их также могут депортировать за неповиновение военнослужащим на границе.

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