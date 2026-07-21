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21 июля 2026 в 13:03

Депутаты Госдумы приняли поправки о выдворении мигрантов

ГД приняла поправки о выдворении мигрантов за нарушение прав и свобод человека

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутаты Государственной думы приняли поправки в Кодекс России по административным правонарушениям, по которым мигрантов могут выдворить из страны за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, следует из текста документа в базе данных палаты. Их также могут депортировать за неповиновение военнослужащим на границе.

Поправки приняли ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Теперь количество статей в КоАП, по которым иностранных граждан могут депортировать из страны, стало 45. Большая их часть касается дискриминации людей по полу, расе, цвету кожи, национальности, языка и т.д.

В последние годы наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан, особенно в области общественной безопасности и правопорядка. Продолжают фиксироваться случаи массовых драк и беспорядков, непосредственными участниками которых являются иностранные граждане, — говорится в пояснительной записке.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение еще одного закона, связанного с миграционной политике. По нему в стране не смогут проживать иностранцы с непогашенной или неснятой судимостью.

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