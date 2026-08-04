Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 18:24

Для судимых расширили возможности для заключения контракта с ВС России

Путин подписал закон о расширении возможностей заключения контракта с ВС России

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности для заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации для людей с непогашенной судимостью. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Нововведения исключают ряд оснований, ранее препятствовавших поступлению на контрактную службу во время мобилизации, ввода военного положения или в течение периода военного времени. Теперь возможность заключения контракта получат граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, за контрабанду животных и растений, включенных в Красную книгу РФ, а также за наркотические преступления.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий список правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из страны. Количество таких статей КоАП РФ увеличилось с 22 до 45.

Также президент утвердил закон, который вводит административную ответственность для операторов цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Власть
Владимир Путин
законы
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько дел завели против российских нефтянников
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.