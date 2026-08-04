Для судимых расширили возможности для заключения контракта с ВС России Путин подписал закон о расширении возможностей заключения контракта с ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности для заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации для людей с непогашенной судимостью. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Нововведения исключают ряд оснований, ранее препятствовавших поступлению на контрактную службу во время мобилизации, ввода военного положения или в течение периода военного времени. Теперь возможность заключения контракта получат граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, за контрабанду животных и растений, включенных в Красную книгу РФ, а также за наркотические преступления.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий список правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из страны. Количество таких статей КоАП РФ увеличилось с 22 до 45.

Также президент утвердил закон, который вводит административную ответственность для операторов цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.