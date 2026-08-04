Стало известно, сколько дел завели на российских нефтяников в 2026 году

Стало известно, сколько дел завели на российских нефтяников в 2026 году ФАС: 37 дел возбудили в отношении участников российского топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила 37 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Кроме того, было выдано 59 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС России совместно с территориальными органами возбудили в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, — сказали в службе.

Ранее сообщалось, что территориальные органы ФАС вынесли предупреждения операторам АЗС в ряде регионов России, включая Алтай, Красноярский край, Брянскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Херсонскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Отмечалось, что ведомство держит под контролем ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 4 августа стоимость бензина АИ-92 на АЗС компаний ТЭС и АТАН не превысит 100 рублей за литр. По его словам, решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым для стабилизации ситуации на топливном рынке.