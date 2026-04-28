Эксперт назвала «основу» энергетики на ближайшие 30 лет

28 апреля 2026 в 17:35

РБК: основой энергетики в ближайшие 30 лет останется ископаемое топливо

Основой энергетики в ближайшие 30-40 лет останется ископаемое топливо, такое мнение высказала сооснователь Иркутской нефтяной компании (МНК) Марина Седых. По ее словам, которые приводит РБК, именно оно до сих пор востребовано, в том числе для нефтехимии, авиации и питания центров обработки данных.

Возможно, когда-то изобретут альтернативную энергию — но это будет чудом, и предполагать, что оно случится — нет необходимости. Нефтянка через 10 лет останется нефтянкой, — отметила Седых.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что стоимость барреля нефти возрастет до $120 при дальнейшей блокаде Ормузского пролива. По его словам, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может заметно сказаться на энергетическом рынке.

До этого профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов обратил внимание, что увеличение выручки от продажи нефти сказалось на укреплении рубля. По его мнению, также на отечественную валюту повлиял низкий инвестиционный спрос.

Общество
нефтяники
экология
Иркутская область
