Эксперт назвала «основу» энергетики на ближайшие 30 лет РБК: основой энергетики в ближайшие 30 лет останется ископаемое топливо

Основой энергетики в ближайшие 30-40 лет останется ископаемое топливо, такое мнение высказала сооснователь Иркутской нефтяной компании (МНК) Марина Седых. По ее словам, которые приводит РБК, именно оно до сих пор востребовано, в том числе для нефтехимии, авиации и питания центров обработки данных.

Возможно, когда-то изобретут альтернативную энергию — но это будет чудом, и предполагать, что оно случится — нет необходимости. Нефтянка через 10 лет останется нефтянкой, — отметила Седых.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что стоимость барреля нефти возрастет до $120 при дальнейшей блокаде Ормузского пролива. По его словам, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может заметно сказаться на энергетическом рынке.

До этого профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов обратил внимание, что увеличение выручки от продажи нефти сказалось на укреплении рубля. По его мнению, также на отечественную валюту повлиял низкий инвестиционный спрос.