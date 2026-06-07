Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Июнь — самый активный месяц для огурцов. Растения набирают зеленую массу, цветут и формируют завязи. В этот период они особенно нуждаются в питательных веществах. Главная задача дачника — вовремя и правильно ухаживать за грядками, чтобы получить обильный урожай. Но чем подкормить огурцов в июне? Разберемся в этой статье!

Зачем нужна подкормка огурцам в начале и середине июня

Огурцы — культура с быстрым метаболизмом. За короткий срок им нужно нарастить мощные стебли и листья, а затем переключиться на массовое плодоношение. Без полноценного питания растения не смогут реализовать свой потенциал. Подкормка огурцов в июне помогает:

ускорить рост и развитие зеленой массы (в начале июня);

стимулировать обильное цветение и завязывание плодов (в середине месяца);

улучшить вкус и качество урожая, продлить период плодоношения (во второй половине июня).

Правильно подобранное удобрение для огурцов в открытом грунте выполняет сразу несколько важнейших функций. Оно стимулирует деление клеток, укрепляет естественный иммунитет растений перед коварными грибковыми инфекциями и существенно продлевает общий период активной отдачи зеленцов.

Важно понимать, что требования к составу подкормок меняются в зависимости от фазы роста. То, что было полезно в начале месяца, может навредить в конце.

Первая подкормка через 10–14 дней после высадки: азот

Первый важный этап внесения удобрений наступает примерно через две недели после того, как молодая рассада переехала на постоянное место жительства. В этот период корневая система уже успела адаптироваться к новым условиям и готова активно впитывать питательные растворы. Главным строительным элементом на старте сезона выступает азот.

В это время традиционная органика для огурцов — коровяк, зола и другие натуральные компоненты — выходят на передний план.

Чем подкормить огурцы в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления питательного стартового раствора идеально подходит настой перебродившего навоза в соотношении один к десяти. Если коровяка и золы нет, органику для огурцов можно успешно заменить минеральными составами. Растворите в 10 литрах чистой теплой воды по одной столовой ложке аммиачной селитры и суперфосфата. Такой сбалансированный полив даст мощный импульс для развития надземной части куста.

Быстрый народный рецепт: раствор нашатырного спирта. 1 столовая ложка нашатыря на 5 литров воды — отличная экстренная азотная помощь.

Как часто подкармливать огурцы азотом в июне? Одной подкормки за месяц обычно достаточно. Если листья желтеют, стебли истончаются, а завязи плохо формируются, это признаки дефицита азота. В этом случае подкормку можно повторить.

Нюанс: при явном голоде (бледные листья, слабый рост) можно повторить, но осторожно — ближе к середине месяца уже пора переходить на калийно-фосфорные подкормки.

Вторая подкормка в период цветения и завязи: калий и фосфор

С появлением первых желтых бутонов характер питания огуречных грядок должен кардинально измениться. Избыток азота в этот момент может сыграть с огородником злую шутку: лианы продолжат бурно разрастаться, превращаясь в дремучие джунгли, а долгожданные плоды так и не появятся.

Чтобы простимулировать массовое появление женских цветков, важно вовремя выбрать, чем полить огурцы для роста и завязи на этапе бутонизации. Оптимальным решением станет применение сбалансированных минеральных комплексов с высоким содержанием калия и фосфора. Специализированные калийные удобрения для огурцов помогают формироваться ровным плодам без внутренних пустот и горечи.

Калий — главный элемент для обильного цветения, формирования крепких завязей и улучшения вкуса плодов. Фосфор поддерживает корневую систему и способствует активному цветению.

Варианты фосфорно-калийных подкормок приводим ниже.

Органика: зольный настой (1–2 стакана древесной золы на 10 л воды, настоять сутки).

Минеральные калийные удобрения для огурцов: сульфат калия (10–15 г на 10 л воды), монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды), калийная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды).

Народный рецепт: смесь золы и йода. 1 л молочной сыворотки + 10 капель йода + 1 ст. ложка нашатырного спирта на 5 л воды. Поливать под корень.

Как только начинают завязываться первые огурчики, можно провести внекорневую подкормку бором (борной кислотой). Это стимулирует образование новых завязей и предотвращает появление пустоцвета. Стандартная дозировка — 1–2 г на 10 л воды.

Зачем нужна подкормка огурцам в начале и середине июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные рецепты: зола, травяной настой, дрожжи, нашатырь

Сторонники экологически чистого земледелия часто отказываются от покупной агрохимии, отдавая предпочтение старым бабушкиным методам. Стоит признать, что народные средства для подкормки огурцов демонстрируют поразительную эффективность и абсолютно безопасны для здоровья человека и полезных насекомых-опылителей. Настоящим фаворитом среди дачников является обычная древесная зола, которая служит богатейшим природным источником калия, кальция и магния. Ее можно вносить как в сухом виде прямо под кусты перед поливом, так и в виде настоев.

Не менее популярен и так называемый зеленый чай — перебродивший настой сорных трав, среди которых особенно ценится крапива. Это копеечное, но невероятно эффективное удобрение для огурцов в открытом грунте насыщает землю доступным азотом и полезными микроорганизмами. Наполните бочку измельченной крапивой, одуванчиками и другой зеленью на 2/3, залейте водой и настаивайте 1–2 недели до брожения. Готовый настой разводят водой 1:10 и поливают огурцы

Еще одно народное средство для подкормки огурцов — обычные пекарские дрожжи. Они отлично стимулируют рост корневой системы. 100 г свежих дрожжей разведите в теплой воде, добавьте сахар, дайте настояться несколько часов, а затем разбавьте в пропорции 1:4:5 и полейте грядки.

Если плети внезапно начали бледнеть, на помощь придет аптечный нашатырный спирт, пара ложек которого мгновенно ликвидируют легкий азотный голод.

Еще один универсальный рецепт для цветения и плодоношения. На 10 л воды разведите 1 стакан золы, 2 ст. ложки кальциевой селитры, 1 ч. ложка лимонной кислоты.

Органические удобрения: коровяк, птичий помет, перегной

Натуральная органика остается классикой огородного дела, поскольку она не только кормит сами растения, но и значительно улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и влагоемкой. Но тут важно строго соблюдать дозировку, чтобы не сжечь нежные поверхностные корни. Птичий помет считается самым концентрированным удобрением, поэтому его сухой настой обязательно разводят водой в пропорции не менее чем 1 к 20.

Когда планируется комплексная подкормка огурцов в июне, чем именно подкормить посадки, решают исходя из текущего состояния кустов. Если они выглядят ослабленными, жидкий раствор перепревшего коровяка вернет им былую силу в кратчайшие сроки. Мульчирование прикорневой зоны качественным зрелым перегноем также дает великолепные результаты. Мягкая органика для огурцов — коровяк, зола и компост — защищают землю от пересыхания в летний зной и постепенно отдают питательные элементы при каждом плановом поливе.

Как часто поливать огурцы и совмещать с подкормкой

Правильный полив в июне — залог здоровья корней. Поливайте огурцы не чаще 2–3 раз в неделю, но очень обильно — до 10 литров под корень. Частый, но поверхностный полив — главная ошибка. Лучшее время для полива — раннее утро или вечер, когда нет активного солнца. Поливайте строго под корень, не заливая точку роста и листья.

Используйте только теплую, отстоянную воду (не ниже +18 °C). Холодный душ из колодца или скважины спровоцирует сильный температурный шок и приведет к развитию прикорневой гнили.

Совет: обязательно замульчируйте грядки соломой, опилками или скошенной травой. Это сохранит влагу, уменьшит количество сорняков и защитит корни от перегрева.

Удобрения для огурцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важнейшее правило успешного садовода гласит: любые питательные растворы, будь то химические удобрения для огурцов в открытом грунте или домашние травяные настои, можно вносить только по предварительно увлажненной земле. Попытка подкормить сухую грядку неизбежно обернется сильнейшими химическими ожогами корней. Поэтому удобнее всего совмещать полив и подкормку: сначала пролить грядки чистой водой, затем внести жидкое удобрение.

Также рекомендуем внимательно наблюдать за внешним видом своих грядок. Они сами подскажут вам, в каких элементах нуждаются в данный момент.

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