Юрист анонсировал штрафы для дачников за сорняки на участках

В 2026 году все владельцы дачных участков обязаны не допускать зарастания сорной травой или дикими кустарниками, чтобы не быть оштрафованными, заявил NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. В ином случае собственника ждут санкции. По словам Сергея Ефимова, они могут быть федеральными и местными.

Участок, который сильно зарос, не только выглядит не эстетично, он создает риски возгорания травы в засушливый период. В этом случае недобросовестному хозяину придется уплатить от 20 до 50 тыс. рублей. За сорняки на участке также легко можно получить штраф. Помимо борщевика Сосновского, нельзя допускать разрастания мяты полевой, одуванчиков, пижмы, полыни, череды и целого ряда других растений, — сообщил Ефимов.

По его словам, в этом случае штраф может составить от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей. Если же стоимость не определена, то наказание будет в диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей.

В России с 1 марта вступает в силу федеральный закон, предусматривающий штрафы, на чьих участках растут опасные инвазивные растения, такие как борщевик Сосновского и американский клен. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в июле 2025 года, обязывает владельцев земель бороться с такими сорняками.