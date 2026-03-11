Этот красавец превратит клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода и хлопот

Этот красавец превратил мою клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода, ни хлопот. Бархатцы «Уайт Голд Максимум» стали моим открытием года, заставив забыть о привычных оранжевых собратьях.

Их густомахровые, крупные соцветия диаметром до 10 сантиметров напоминают роскошные помпоны нежнейшего ванильного оттенка с едва уловимым золотистым подтоном. На солнце они переливаются, словно фарфоровые, приковывая восхищённые взгляды.

Цветение начинается в июне и длится до самых заморозков, причём с каждым месяцем шапки становятся только пышнее. При этом растение сохранило главные фамильные черты — абсолютную неприхотливость и жизнестойкость.

Бархатцы не боятся ни засухи, ни дождей, растут на любых почвах, не требуют подкормок и прекрасно зимуют (в южных регионах как многолетник). Посеянные под зиму семена весной дают крепкие, закалённые всходы.

Подарите своему саду это кремовое чудо — и каждое лето он будет утопать в роскошных шариках, дарящих настроение без лишних усилий.

