11 марта 2026 в 12:00

Этот красавец превратит клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода и хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Этот красавец превратил мою клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода, ни хлопот. Бархатцы «Уайт Голд Максимум» стали моим открытием года, заставив забыть о привычных оранжевых собратьях.

Их густомахровые, крупные соцветия диаметром до 10 сантиметров напоминают роскошные помпоны нежнейшего ванильного оттенка с едва уловимым золотистым подтоном. На солнце они переливаются, словно фарфоровые, приковывая восхищённые взгляды.

Цветение начинается в июне и длится до самых заморозков, причём с каждым месяцем шапки становятся только пышнее. При этом растение сохранило главные фамильные черты — абсолютную неприхотливость и жизнестойкость.

Бархатцы не боятся ни засухи, ни дождей, растут на любых почвах, не требуют подкормок и прекрасно зимуют (в южных регионах как многолетник). Посеянные под зиму семена весной дают крепкие, закалённые всходы.

Подарите своему саду это кремовое чудо — и каждое лето он будет утопать в роскошных шариках, дарящих настроение без лишних усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
