Итальянский яблочный пирог — это какое-то чудо: нужен лишь стакан молока и немного масла

Этот итальянский яблочный пирог часто называют одним из самых простых домашних десертов. Тесто получается мягким и нежным, а яблоки сверху слегка карамелизуются и делают выпечку особенно ароматной. Никаких сложных ингредиентов — всего несколько обычных продуктов, которые почти всегда есть на кухне.

Ингредиенты: желтки — 2–3 шт., сахар — 100 г (+ 3 ст. л. для посыпки), сливочное масло — 50 г (половина в тесто, половина сверху), молоко — 125 мл, соль — 1/3 ч. л., ванилин — 1 пакетик, мука — 180 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., яблоки — 2–3 шт., сахарная пудра — для посыпки.

Желтки взбейте с сахаром до светлой и пышной массы. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Половину масла добавьте к яйцам, затем влейте молоко и хорошо перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вмешайте в тесто. Масса должна получиться однородной и по густоте напоминать тесто для оладий.

Форму для выпечки застелите пергаментом и вылейте тесто. Яблоки очистите, нарежьте дольками и выложите сверху на тесто. Оставшееся сливочное масло растопите, полейте им пирог и посыпьте сверху сахаром.

Выпекайте при 180 °C около 35 минут до золотистой корочки. Готовый пирог слегка остудите и присыпьте сахарной пудрой.

