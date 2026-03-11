Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:46

«Мужчина с большой буквы»: тренер Голубкова о его золоте на Паралимпиаде

Тренер Громова: паралимпиец Голубков выиграл самую ценную медаль в карьере

Иван Голубков на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Иван Голубков на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Лыжник Иван Голубков показал себя с наилучшей точки зрения и заслуженно выиграл золото Паралимпийских игр-2026, заявила NEWS.ru старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. По ее словам, это самая ценная награда для спортсмена.

Его результат оценивает золотая медаль. Самое ценное, что он выиграл. Сегодня Ваня показал себя с наилучшей точки зрения. Вчера у него была проблемка, скажем так, разволновался, не справился с волнением, и из-за этого пошли ошибки, которые не позволили ему продолжить борьбу в спринте. А сегодня он уже мужчина с большой буквы: собрался и показал, на что способен, — сказала Громова.

Голубков выиграл золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя. Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Лыжник принес сборной РФ третью золотую медаль. Известно, что у Ивана врожденная патология нижних конечностей, но, несмотря на состояние здоровья, он достиг успехов в спорте.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

Паралимпиада
спортсмены
Россия
золото
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: названа страна, запретившая въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.