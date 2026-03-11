«Мужчина с большой буквы»: тренер Голубкова о его золоте на Паралимпиаде

«Мужчина с большой буквы»: тренер Голубкова о его золоте на Паралимпиаде Тренер Громова: паралимпиец Голубков выиграл самую ценную медаль в карьере

Лыжник Иван Голубков показал себя с наилучшей точки зрения и заслуженно выиграл золото Паралимпийских игр-2026, заявила NEWS.ru старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. По ее словам, это самая ценная награда для спортсмена.

Его результат оценивает золотая медаль. Самое ценное, что он выиграл. Сегодня Ваня показал себя с наилучшей точки зрения. Вчера у него была проблемка, скажем так, разволновался, не справился с волнением, и из-за этого пошли ошибки, которые не позволили ему продолжить борьбу в спринте. А сегодня он уже мужчина с большой буквы: собрался и показал, на что способен, — сказала Громова.

Голубков выиграл золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя. Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Лыжник принес сборной РФ третью золотую медаль. Известно, что у Ивана врожденная патология нижних конечностей, но, несмотря на состояние здоровья, он достиг успехов в спорте.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.