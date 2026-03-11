Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:44

Тренер сборной России рассказала об отношении иностранцев на Паралимпиаде

Громова рассказала, что иностранцы рады участию россиян в Паралимпиаде-2026

Ирина Громова Ирина Громова Фото: Владимир Песня/Global Look Press
Иностранные спортсмены рады участию россиян в Паралимпийских играх — 2026, заявила NEWS.ru старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Она добавила, что не заметила негатива по отношению к атлетам из РФ.

Вообще никакого негатива мы не заметили. Все в достаточно рабочем режиме. Улыбаются, многие нам говорят: «Добро пожаловать, рады, что вернулись». Только положительные эмоции, — заявила Громова.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой. Параатлет принес сборной РФ третью золотую медаль в гонке на 10 км сидя. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка показала лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. Багиян преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, став лучшей в финишном створе. Эта победа принесла России вторую золотую медаль на Играх.

