Российская лыжница взяла золото на Паралимпиаде Лыжница Багиян стала победительницей спринта на Паралимпиаде в Италии

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка показала лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро.

Багиян преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, став лучшей в финишном створе. Эта победа принесла России вторую золотую медаль на Играх. Ранее в супергиганте первенствовала горнолыжница Варвара Ворончихина.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева за успешное выступление на этапе Кубка мира в Лахти. Журналист написал, что Коростелев сумел завоевать медаль, которая стала первой для представителей России на турнирах такого уровня за последние четыре года.

Непряева финишировала четвертой в индивидуальной лыжной гонке на 10 км классическим ходом на девятой остановке Кубка мира. Она отстала от победительницы — шведской лыжницы Фриды Карлссон — на 16,5 секунды. Непряевой потребовалось 26 минут 14,1 секунды, чтобы пройти всю дистанцию, в то время как победительница показала результат в 25 минут 57,6 секунды.