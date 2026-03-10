Россиян предупредили о скрытой причине отказа в пособии Соцфонд напомнил о важности буквы «ё» при оформлении пособия

Корректное заполнение заявления требуется для получения единого пособия, при этом вся информация должна совпадать с данными на портале госуслуг вплоть до буквы «ё», сообщили в пресс-службе Соцфонда. В противном случае можно получить отказ.

Личные данные загружаются автоматически из личного кабинета на портале госуслуг. ФИО, СНИЛС и паспортные данные всех членов семьи должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы «ё», — говорится в сообщении.

Если человек сменил паспорт или фамилию, необходимо обновить данные и дождаться подтверждения. При устаревшей или ошибочной информации система не сможет идентифицировать пользователя, что приведет к отказу. Единое пособие могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш разъяснил порядок получения пособия по уходу за детьми до полутора лет. Он напомнил, что выплата положена не только родителям, но и опекунам, которые фактически ухаживают за ребенком и не могут работать полный день.