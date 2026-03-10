«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем Жена Алибасова-младшего заявила, что сама обеспечивала его и ребенка

Супруга шоумена Бари Алибасова — младшего Арина в беседе с NEWS.ru заявила, что обеспечивала и мужа, и дочку Эмму. По словам женщины, они познакомились в Нижнем Новгороде. После того как супруг перестал зарабатывать деньги, пара приняла решение переехать в квартиру Арины, подаренную ей родителями в этом городе.

Я вышла на работу, когда ребенку было пять месяцев, при этом кормила грудью. Это был для меня очень большой стресс. <...> Я обеспечивала его (Алибасова-младшего. — NEWS.ru), ребенка, покупала все в квартиру, делала ремонт, оплачивала детский садик, — отметила Арина.

При этом она неоднократно просила мужа о помощи по хозяйству и о том, чтобы он не выяснял отношения при дочери, не повышал голос и не применял физическую силу. Арина утверждает, что со временем супруг начал обвинять ее в изменах и воровстве денег, а также в том, что она якобы «спит за деньги».

Я стала думала о разводе, написала юристу. <...> 27 января он (Алибасов-младший. — NEWS.ru) увидел переписку с адвокатом, взбесился. <...> Он наносил мне физические повреждения, душил. Один раз придушил так, что я отключилась, он мне делал искусственное дыхание. <...> Он мне говорил, что еще один удар — и я труп, — рассказала женщина.

Приехавшая мать застала дочь в истерике, с синяками. Родители предложили паре пожить у них несколько дней, чтобы решить, сохранять ли брак. Однако вечером того же дня отец Арины, узнав о произошедшем, спросил зятя, как тот мог поднять на нее руку. После этого, как утверждает женщина, муж взял дочку на руки, заказал такси и уехал в Москву.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Арина зависима от наркотиков, поэтому шоумен опасается за безопасность дочери и не дает им видеться. По ее словам, болезнь девушки вскрылась, когда Алибасову-младшему пришлось уехать в Москву.