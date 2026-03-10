В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране Сенатор Джабаров: США и Израилю не удалось дестабилизировать ситуацию в Иране

Трагические события в Иране не приведут к дестабилизации обстановки в стране, на которую рассчитывал Запад, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в моменты общего горя народ имеет свойство консолидироваться перед лицом внешней угрозы.

Даже если кто-то был недоволен верховным лидером или еще кем-то — все, нация в опасности, люди начинают объединяться. Поэтому я думаю, что вариант с дестабилизацией, на который рассчитывали американцы и израильтяне, не сработает, — заявил сенатор.

Джабаров обратил внимание на кадры из Тегерана после гибели аятоллы Али Хаменеи, свидетельствующие о глубоком горе, которое разделяют иранцы. Он также подчеркнул, что трагедия усугубляется памятью о недавней атаке на школу для девочек, унесшей жизни 175 детей.

Такие вещи, конечно, вызывают колоссальную боль у родителей и по всей стране. Поэтому дестабилизировать режим ни американцам, ни Израилю пока не удалось, — резюмировал политик.

Как ранее заявил посол Ирана в России Казем Джалали, народ Исламской республики никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.