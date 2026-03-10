Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 21:00

В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране

Сенатор Джабаров: США и Израилю не удалось дестабилизировать ситуацию в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трагические события в Иране не приведут к дестабилизации обстановки в стране, на которую рассчитывал Запад, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в моменты общего горя народ имеет свойство консолидироваться перед лицом внешней угрозы.

Даже если кто-то был недоволен верховным лидером или еще кем-то — все, нация в опасности, люди начинают объединяться. Поэтому я думаю, что вариант с дестабилизацией, на который рассчитывали американцы и израильтяне, не сработает, — заявил сенатор.

Джабаров обратил внимание на кадры из Тегерана после гибели аятоллы Али Хаменеи, свидетельствующие о глубоком горе, которое разделяют иранцы. Он также подчеркнул, что трагедия усугубляется памятью о недавней атаке на школу для девочек, унесшей жизни 175 детей.

Такие вещи, конечно, вызывают колоссальную боль у родителей и по всей стране. Поэтому дестабилизировать режим ни американцам, ни Израилю пока не удалось, — резюмировал политик.

Как ранее заявил посол Ирана в России Казем Джалали, народ Исламской республики никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

Иран
Ближний Восток
США
Израиль
Совет Федерации
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР ответил на заявление США о сопровождении танкера в Ормузском проливе
На Западе раскрыли число раненых американцев в операции против Ирана
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.