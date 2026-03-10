«Тушим уже»: удар ВСУ по Брянску привел к повреждениям на предприятии

«Тушим уже»: удар ВСУ по Брянску привел к повреждениям на предприятии Богомаз: в Брянске при атаке ВСУ пострадал цех одного из заводов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз получил оперативный доклад от начальника регионального МЧС России Дмитрия Енина о последствиях ракетной атаки. На видео, опубликованном в Telegram-канале главы региона, главный спасатель сообщил о повреждениях одного из промышленных цехов, полученных при ударе Вооруженных сил Украины.

Цех пострадал. Тушим уже, — сказал Енин.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Они локализуют возгорание и проводят эвакуацию граждан.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы.

Стало известно, что атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого военное ведомство отчиталось о рекордном уничтожении украинских беспилотников за сутки. Силы ПВО сбили 754 дрона самолетного типа, а также три снаряда HIMARS и три управляемые авиабомбы.