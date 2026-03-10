Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 22:37

Киев уличили в попытке переключить на себя ускользающее внимание Запада

Мирошник: атакой на Брянск Украина пытается переключить на себя внимание

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские силы вновь совершили военное преступление, ударив по гражданским объектам в Брянске, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, Киев пытается переключить на себя внимание европейских «хозяев», отвлеченных событиями на Ближнем Востоке.

Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП, на которое пошел Киев ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке, — написал дипломат.

Мирошник особо подчеркнул, что удар по месту массового скопления мирных жителей не может иметь оправдания. Вина лежит не только на исполнителях, но и на политическом руководстве Украины. Эта ситуация, по мнению дипломата, не должна остаться без всеобщего осуждения и военного ответа.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз получил оперативный доклад от начальника регионального МЧС России Дмитрия Енина о последствиях ракетной атаки. На видео, опубликованном в Telegram-канале главы региона, главный спасатель сообщил о повреждениях одного из промышленных цехов, полученных при ударе Вооруженных сил Украины.

