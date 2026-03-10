«Действуют грамотно»: в Совфеде раскрыли тайный план Ирана для США

Удары Ирана по американским объектам в странах Персидского залива призваны повлиять на глобальные энергетические рынки, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru. По его мнению, Тегеран также хочет повлиять на внутриполитическую ситуацию в США.

Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива не потому, что плохо относится к соседям, а чтобы создать проблемы с нефте- и газопоставками во всем мире, — заявил сенатор.

По его словам, Тегеран хорошо изучил болевые точки Вашингтона. Парламентарий напомнил, что главным индикатором благополучия для американцев является стоимость топлива.

Если цена бензина будет повышаться, для американцев это трагедия. Все остальное их особо не волнует. А она не может не повышаться, если дорожает нефть, — отметил Джабаров.

Сенатор предположил, что конечной целью иранской стратегии является смена администрации в Белом доме.

Я думаю, что Иран хочет «свалить» Дональда Трампа. Можно предположить массовое недовольство в США: Трамп проигрывает выборы, в конгресс приходят демократы, начинается процесс импичмента. Иран на это и рассчитывает. Они действуют грамотно, — резюмировал сенатор.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали назвал ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана огромным преступлением. По его словам, американцы пытались переложить вину за случившееся на Израиль, но в трагедии виноваты оба этих государства.