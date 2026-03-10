Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 23:00

«Действуют грамотно»: в Совфеде раскрыли тайный план Ирана для США

Сенатор Джабаров: Иран хочет добиться смены власти в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары Ирана по американским объектам в странах Персидского залива призваны повлиять на глобальные энергетические рынки, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru. По его мнению, Тегеран также хочет повлиять на внутриполитическую ситуацию в США.

Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива не потому, что плохо относится к соседям, а чтобы создать проблемы с нефте- и газопоставками во всем мире, — заявил сенатор.

По его словам, Тегеран хорошо изучил болевые точки Вашингтона. Парламентарий напомнил, что главным индикатором благополучия для американцев является стоимость топлива.

Если цена бензина будет повышаться, для американцев это трагедия. Все остальное их особо не волнует. А она не может не повышаться, если дорожает нефть, — отметил Джабаров.

Сенатор предположил, что конечной целью иранской стратегии является смена администрации в Белом доме.

Я думаю, что Иран хочет «свалить» Дональда Трампа. Можно предположить массовое недовольство в США: Трамп проигрывает выборы, в конгресс приходят демократы, начинается процесс импичмента. Иран на это и рассчитывает. Они действуют грамотно, — резюмировал сенатор.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали назвал ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана огромным преступлением. По его словам, американцы пытались переложить вину за случившееся на Израиль, но в трагедии виноваты оба этих государства.

Иран
Ближний Восток
США
нефть
Дональд Трамп
энергетика
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кровавая неделя»: в МИД РФ осудили преступные действия Киева
«Преднамеренно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по Брянску
«За несколько часов»: США могли уничтожить иранские корабли для минирования
«Стены затряслись»: очевидица описала первые минуты обстрела Брянска
В Совфеде спрогнозировали реальные последствия операции США против Ирана
«Нас просто обобрали»: как ленд-лиз сделал США главным кредитором мира
Корейский автопроизводитель официально сможет продавать авто в России
Пентагон показал карту первых 10 дней ударов по Ирану
В Иране отреклись от планов подготовки превентивного удара по США
SHOT: серия взрывов прогремела в районе Анапы
В Германии осудили вручение Зеленскому высшей награды ЕС
США не смогли проверить информацию о минировании Ормузского пролива
«По-прежнему уверен»: в США раскрыли дальнейшие планы Трампа на Иран
В Тверской области отстранен от должности глава городского округа
«Действуют грамотно»: в Совфеде раскрыли тайный план Ирана для США
Провал лидеров РПЛ: как одновременно проиграли лучшие клубы России
В Карелии обнаружили тело сыгравшего в нашумевшем клипе Shortparis дирижера
Украинцам предрекли работу до конца жизни из-за нищенских пенсий
С тату и троечникам нельзя: как стать космонавтом в РФ — все подробности
США призвали Израиль ограничить фронт ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.