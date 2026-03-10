Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив

Глава Минэнерго США Крис Райт удалил опубликованный в соцсети X пост об успешном конвоировании американскими ВМС нефтяного танкера через Ормузский пролив. Сообщение было стерто в течение получаса после публикации. Причину своих действий министр не объяснил.

Ранее Райт указывал, что операция проводилась для обеспечения поступления нефти на мировые рынки на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. В удаленном посте он утверждал, что ВМС США успешно провели танкер через пролив, чтобы гарантировать бесперебойность поставок.

В свою очередь командующий ВМС иранского КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири опроверг заявление американской стороны. Он назвал сообщение о прохождении танкера в сопровождении военных полнейшей ложью и предупредил, что любое движение ВМС США и их союзников будет остановлено иранскими ракетами и торпедами.

Ранее источники CNN сообщили о растущей тревоге в администрации президента США Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть выше $100 (7,8 тыс. рублей) за баррель. Чиновники в срочном порядке начали разрабатывать меры стабилизации рынка, опасаясь, что затяжной рост цен ударит по карманам избирателей и подорвет позиции республиканцев на выборах.