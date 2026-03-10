Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию Российский скейтбордист без ног Лаллав занял четвертое место на ЧМ в Бразилии

Российский скейтбордист Максим Лаллав, выступающий без ног, занял четвертое место на чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу в Бразилии, став самым юным участником и любимцем местной публики. Зрители высоко оценили его выступление, поражаясь мастерству 16-летнего спортсмена.

Параллельно российские паралимпийцы продолжают пополнять медальный запас: Анастасия Багиян завоевала золото в лыжном спринте, выиграв гонку. Победа незрячей спортсменки стала очередным триумфом отечественного спорта на международной арене.

Ранее российская фристайлистка Мария Комиссарова, передвигающаяся на инвалидной коляске, пострадала в аэропорту Турции из-за халатности сотрудников, которые не доставили ее личное кресло к трапу и уронили спортсменку при пересадке. Персонал предложил неприспособленное для самостоятельного передвижения кресло, а при перемещении проявил неосторожность.

Кроме того, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии, показав время 1 минута 15,60 секунды. Эта победа стала первым золотом для сборной России на текущих соревнованиях, где до этого команда завоевала лишь две бронзовые награды.