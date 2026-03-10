Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:53

Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию

Российский скейтбордист без ног Лаллав занял четвертое место на ЧМ в Бразилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский скейтбордист Максим Лаллав, выступающий без ног, занял четвертое место на чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу в Бразилии, став самым юным участником и любимцем местной публики. Зрители высоко оценили его выступление, поражаясь мастерству 16-летнего спортсмена.

Параллельно российские паралимпийцы продолжают пополнять медальный запас: Анастасия Багиян завоевала золото в лыжном спринте, выиграв гонку. Победа незрячей спортсменки стала очередным триумфом отечественного спорта на международной арене.

Ранее российская фристайлистка Мария Комиссарова, передвигающаяся на инвалидной коляске, пострадала в аэропорту Турции из-за халатности сотрудников, которые не доставили ее личное кресло к трапу и уронили спортсменку при пересадке. Персонал предложил неприспособленное для самостоятельного передвижения кресло, а при перемещении проявил неосторожность.

Кроме того, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии, показав время 1 минута 15,60 секунды. Эта победа стала первым золотом для сборной России на текущих соревнованиях, где до этого команда завоевала лишь две бронзовые награды.

скейтбординг
победы
соревнования
чемпионаты
Бразилия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли число раненых американцев в операции против Ирана
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.