Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном Спортсмен Лаллав примет участие в чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу

Российский скейтбордист Максим Лаллав (Абрамов) выступит на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации скейтбординга России. Соревнования пройдут в бразильском Сан-Паулу, и 16-летний спортсмен будет представлять РФ под национальным флагом и гимном.

Лаллав рассказал, что отправляется на турнир с чувством уверенности и благодарности за предоставленную возможность. Спортсмен признался, что испытывает волнение перед серьезным международным стартом, но чувствует себя хорошо подготовленным и намерен показать максимум своих возможностей.

Спортсмен родился в Амурской области и в возрасте полутора лет лишился обеих ног. Оставшись дома один, ребенок попал в пожар и получил тяжелые ожоги, после чего врачи были вынуждены провести ампутацию. Позже мать лишили родительских прав и мальчика усыновила другая семья, с которой он переехал в Санкт-Петербург. Первоначально Лаллав использовал скейтборд как средство передвижения, но со временем увлекся катанием профессионально.

Ранее российский горнолыжник Алексей Бугаев пришел третьим в скоростном спуске на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмен преодолел трассу за 1 минуту 18,94 секунды и завоевал бронзовую медаль.