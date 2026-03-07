Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 17:12

«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке

Туск: от войны на Ближнем Востоке выиграет лишь Россия

От боевых действий на Ближнем Востоке выиграет лишь Россия, так как цены на нефть растут, намекнул в соцсети X польский премьер-министр Дональд Туск. По его словам, в регионе воцарился хаос.

Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель? — задал он риторический вопрос.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

Также американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера Дональда Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они напомнили его обещание во время предвыборной кампании о том, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

