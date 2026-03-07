Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 14:29

В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса

The Atlantic: война с Ираном стала унижением вице-президента США Вэнса

Дональд Трамп
Война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера Дональда Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет The Atlantic. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

Трамп заявляет, что будет действовать «любыми доступными средствами» в военном плане и что «войны могут длиться вечно». Аккаунт Вэнса в X, обычно очень активный, затих после того, как в субботу утром начали падать бомбы. Вице-президента не было в Мар-а-Лаго вместе с Трампом, когда тот наблюдал за атакой, — сказано в материале.

До этого вице-президент заявил, что США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. По его словам, сроки военной операции могут быть «значительно продлены».

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

