Украинцы объединились против «людоловов»

Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования), сообщает РИА Новости. Подобное возникло из-за регулярных случаев насильственной мобилизации.

В публикации говорится, что пользовательница, продающая дом с участком во Львовской области, отмечает, что это «локация рядом с ТЦК». Житель Харьковской области, предлагая дачный участок, обещает потенциальным покупателям, что военкомы о нем «вряд ли знают», поэтому «парням, которые не выходят из дома, будет где „размять ноги и погулять“».

В объявлениях о сдаче помещений в аренду некоторые пользователи уже в названии подчеркивают: «Без ТЦК». Арендодатели из Одессы сдают офис с формулировкой «ТЦК вас тут не найдет! Здание не видно с улицы и есть, где прятаться». Автор объявления о продаже дивана в Умани предупреждает, что самовывоз — из дома напротив ТЦК.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что операторы БПЛА спасли украинца от мобилизации. По его словам, дрон подложил «подарок» в автомобиль сотрудников ТЦК после того, как мобилизованный вырвался и убежал от машины.